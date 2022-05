KLAAR: Overgewicht

Maar liefst één op de vier minderjarigen in ons land is te zwaar. De cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van mensen met overgewicht blijven elk jaar stijgen in heel Europa. Corona heeft daar wel wat mee te maken. Door de verschillende lockdowns hebben veel jongeren minder beweging gekregen en net iets vaker ongezond gegeten. Zwaarlijvigheid brengt jammer genoeg veel medische complicaties met zich mee. Het is dus dringend tijd voor actie.

Om het onderwerp alvast aan te pakken in de klas zijn hier enkele video’s verzameld in een KLAAR-pakket.