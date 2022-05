Lokale politie Het Houtsche pioniert met 15 vrijwilligers voor diefstalpreventie en verkeer

“Het Houtsche is pionier in het werken met vrijwilligers en het toont aan dat dit een enorme toegevoegde waarde biedt”, vult Verlinden aan. “Ze staan dicht bij de mensen en zijn uitermate geschikt voor taken die tijdrovend zijn zoals diefstalpreventie of verkeer.” Maar Verlinden ziet ook nieuwe uitdagingen zoals cybercriminaliteit. “Want je moet mensen blijven vertellen niet in te gaan op verdachte mails of sms-en.” Verlinden wil het verhaal van de vrijwilligers graag uitbreiden naar de andere politiezones. “Al is dit geen besparingsmaatregel. We investeren meer dan vroeger in politiewerk. Alleen is onze samenleving complexer geworden. Dat rechtvaardigt de inzet van vrijwilligers.”