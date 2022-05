Politie van Mechelen verrast door foto's op vakbeurs in Kortrijk: "Nee, wij hebben geen Porsche gekocht"

"We krijgen heel veel vragen over die Porsche met onze belettering", zucht woordvoerder Dirk Van de Sande van de Politiezone Mechelen-Willebroek. "Die foto's doen de ronde en heel wat andere korpsen spreken ons erover aan. Maar voor ale duidelijkheid: die Porsche is niet van ons. En we gaan hem ook niet aankopen", zegt hij aan Radio 2.

Wat is er dan aan de hand? De bewuste snelle politie-auto staat als demonstratievoertuig op een vakbeurs voor politiediensten in Kortrijk. "We vermoeden dat het bedrijf dat reguliere automodellen ombouwt tot politievoertuigen onze stickers nog had liggen. Ze hebben voor ons gewerkt in het verleden. Al mochten ze ons toch op de hoogte brengen", besluit Van de Sande.