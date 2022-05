Tongerse slechtvalken bouwen voor het eerst eigen nest: "Ze zijn uitgeweken naar de watertoren"

Doordat de vrijwilligers de voorbije jaren de vogels bezig gezien hebben, en hun gedrag herkennen, kunnen ze er nu van uit gaan dat er jongen zijn. Ze weten dit jaar alleen nog niet hoeveel het er zijn.

We zien zowel het mannetje als het vrouwtje af en aan vliegen met prooien, gaat Colson verder. "Dat betekent dat de jongen al een dag of 10 oud zijn, en dat ze even alleen gelaten kunnen worden, dat ze niet meer zo snel afkoelen." Het is nu aftellen naar eind mei. "Dan zullen de jongen zich al eens laten zien, aan de rand van het nest. Dan kunnen we te weten komen om hoeveel jongen het gaat. We kunnen ze dit jaar niet ringen. Het nest zit op een onbereikbare plaats, op een hoogte van 35 meter."