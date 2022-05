Ombudsman voor Energie wil meer tijd om facturen te betalen: "Ga van 15 naar 30 dagen, het is nodig"

Nog in het jaarverslag: een vaststelling die "De inspecteur" al maanden maakt, de energieleveranciers zijn slecht bereikbaar. "De slecht bereikbare klantendienst is met voorsprong de meest voorkomende klacht. En dat verbaast me niks", zegt Houtman. "Alles begint met de klantendienst. Als je een vraag hebt over je factuur of je contract en je kunt ze niet stellen aan de klantendienst, heb je al een klacht nog voordat je het probleem kan aankaarten."