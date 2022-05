Opera "De bekeerlinge" naar het boek van Stefan Hertmans gaat in wereldpremière in Antwerpen

Wim Henderickx las de roman van Stefan Hertmans in twee dagen uit, en was meteen verkocht: “Toen in de Bekeerlinge las was het voor mij direct duidelijk: ik ging daar een opera van maken. Ik hoorde een opera klinken. Het was geen boek dat ik las, ik hoorde een opera.” Na drie dagen zat het hele werk in zijn hoofd, de twee daaropvolgende jaren gebruikte hij om de opera uit te schrijven.