Oud-VS-president Donald Trump is opnieuw welkom op Twitter, zegt toekomstige eigenaar Elon Musk

De gewezen Amerikaanse president Donald Trump was zeer actief op Twitter, maar moest het platform verlaten na de bestorming van het Capitool in januari vorig jaar. Twitter oordeelde dat hij met tweets op zijn account @realDonaldTrump had aangezet tot geweld. Het account is nog altijd verwijderd, en Trump heeft eind vorige maand laten weten dat hij het niet terug wil. Hij heeft met Truth Social immers een eigen platform opgericht, en zegt zich daarop te willen concentreren.