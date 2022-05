Na familie gaat ook aanklager in beroep tegen uitspraak van rechter in zaak-Sanda Dia

Het hof van beroep moet zich nu buigen over de kwestie. Een datum waarop dat zal gebeuren is nog niet vastgelegd. Het hof moet dan bekijken of het beroep ontvankelijk en al dan niet gegrond is. Het hof kan beslissen dat er geen probleem is, en dat het proces in Hasselt kan worden voortgezet. Het hof kan ook beslissen om de hele zaak naar zich toe te trekken. In dat laatste geval moet het hele proces worden overgedaan. Wanneer is niet duidelijk, maar zo een nieuw proces in beroep kan nog maanden op zich laten wachten.