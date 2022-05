PFOS en asbest ontdekt op oude stortplaats in Tremelo

"We hebben natuurlijk stoffen in de bodem gevonden die bij een stort horen", vertelt schepen van Milieu Kris Torfs (Groen). " Maar is ook PFOS vastgesteld. We hebben dus een perimeter van 100 meter ingesteld en mensen binnen die zone op de hoogte gebracht. Daarnaast is er ook asbest gevonden. Daarom hebben we de hele site nog afgezet met hekken zodat mensen niet meer op het terrein kunnen. Dat kon de voorbije 40 jaar wel."

In de loop van de komende weken komt er ook een nieuw uitgebreider bodemonderzoek. Dat moet uitwijzen of er bijkomende maatregelen nodig zijn en op welke manier de bodemverontreiniging aangepakt moet worden. Het plan om er ooit een bos van te maken, blijft wel gelden. "We moeten nu door de zure appel bijten en afwachten hoe we dit stap voor stap moeten aanpakken, maar we willen er nog altijd iets moois van maken."