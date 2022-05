Politie pakt inbrekers op in Zemst, lokaal cellencomplex in Steenokkerzeel zat helemaal vol

Politiezone Kastze, die werkzaam is in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst,heeft een drukke nacht er op zitten. Na meldingen van opmerkzame burgers kon de politie twee mensen oppakken die verdacht worden meerdere inbraken in Zemst. Diezelfde nacht werden nog twee andere mensen van hun vrijheid beroofd, waardoor alle cellen in het politiekantoor in Steenokkerzeel, drie cellen in totaal, volzet waren.

"Vannacht kregen we oproepen van acht inbraken in Zemst, er was sprake van drie verdachten", vertelt korpschef Filip Van Steenbergen. "Uiteindelijk konden we twee mensen oppakken, met dank aan alerte burgers die ons gebeld hebben. Daarnaast hebben we ook twee mensen opgepakt voor intrafamiliaal geweld. Onze drie doorgangscellen in het politiehuis in Steenokkerzeel zaten dus allemaal vol.