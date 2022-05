Onderzoekers UGent ontdekken sporen rond Stonehenge die 5.000 jaar ouder zijn dan monument

De eerste stappen van het onderzoek zijn in 2014 gezet in Sinaai, waar De Smedt met quad en bodemscanner naartoe trok. Die scanner ontwikkelde hij zelf, om op een nieuwe manier aan archeologie te doen: via 3D-reconstructie van de bodem. Een ritje over het terrein levert meteen een heleboel informatie op over het landschap ten tijde van de middeleeuwen.

“Deze bodemsensor kan ondergrondse magnetische en elektrische variaties tegelijk opmeten”, legt Philippe uit. “Zulke variaties bevatten informatie over natuurlijke bodemlagen, maar ook over menselijke activiteit. We kunnen in de scans bijvoorbeeld sporen van greppels en kuilen terugvinden, of aflezen waar zaken verbrand werden, omdat de bodemlagen daardoor verstoord zijn.”

Samen met collega’s van de vakgroep Archeologie deed De Smedt enkele gerichte opgravingen: De kaarten van de bodemscanner legden ze samen samen met archeologische data. Zo slaagden ze erin om het landschap van Klein Sinaai ten tijde van de middeleeuwen integraal in 3D te reconstrueren.

Het onderzoek werd opgemerkt, en bleek het perfecte opstapje naar het grotere werk: Stonehenge. In totaal brengen de onderzoekers een gebied van 2,5 vierkante kilometer nauwgezet in kaart.

Ze slaan de handen in elkaar met de Gentse vakgroep Geologie en de Universiteit van Birmingham. Samen wil het team onderzoeken welke sporen uit de prehistorie tot nu toe verborgen bleven voor de vele archeologen die het landschap bestudeerden.