"Ik wil liefst van al Sammy zijn": staatssecretaris Mahdi (CD&V) wil niet op zijn uiterlijk worden beoordeeld

"Ze liegen twee keer", reageert Mahdi laconiek in "De afspraak". "Ik ben geen migrant, want ik ben hier geboren, en ik ben niet perfect." Maar hij was wel degelijk gedegouteerd omdat hij als migrant werd opgevoerd. "Ik hoef niet uw migrant te zijn. Ik ben gewoon Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ik doe mijn werk en ik zou graag hebben dat je gewoon naar mij kijkt als zijnde gewoon een Belg die geboren is in Elsene en die hier in Vlaanderen leeft. Niets meer dan dat."

In het artikel ging het trouwens niet over Mahdi, maar wel over hoe Vlamingen naar migranten kijken en wat ze van hen verwachten.

"Er wordt heel vaak gezegd dat er vanuit extreemrechtse hoek te vaak kritiek wordt geuit op iemand op basis van zijn huidskleur: iemand doet iets verkeerd, want dat heeft te maken met zijn achtergrond. Omgekeerd verwacht ik van diegenen die daar terecht kritiek op hebben dat ze niet hetzelfde doen. Dat frustreert mij enorm. Want eigenlijk zou ik het liefst van al Sammy willen zijn."