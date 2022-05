BEKIJK - "Bedankt voor jullie steun voor Oekraïne": zo ging het optreden van Kalush Orchestra op het Songfestival

Oekraïne is - net als vorig jaar - één van de favorieten bij de bookmakers, en dat opnieuw met een opzwepend nummer met folkinvloeden. Go_A werd vorig jaar vijfde met "Shum", Kalush Orchestra kan wel eens winnen. Door de oorlogssituatie is er bijzonder veel sympathie voor Oekraïne op het Songfestival, en dat is een voordeel als het Europese publiek zijn stem moet uitbrengen.

Tijdens de halve finale was er in de zaal in Turijn alvast bijzonder veel enthousiasme over de Oekraïense act. Tonen dat de Oekraïense cultuur en muziek springlevend is, ondanks alle oorlogsgeweld: dat was de bedoeling van Kalush Orchestra tijdens hun drie minuten op het grootste podium van Europa.