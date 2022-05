Spionageschandaal houdt Spanje in de ban: hoofd Staatsveiligheid moet opstappen

Of de Spaanse Staatsveiligheid ook daar achter zit, is niet geheel duidelijk. Er wordt ook gewezen in de richting van Marokko, omdat het datalek van Sánchez' telefoon van buiten Spanje kwam, op een moment dat er spanningen waren over de Westelijke Sahara.

Maar historicus en Spanjekenner Vincent Scheltiens, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, ziet een dieper probleem dat al langer aan de gang is. "Het is niet de eerste keer dat er zich vanuit Binnenlandse Zaken, de hoge ambtenarij, veiligheidsdiensten ontoelaatbare dingen ontwikkelen naar de politieke wereld toe. Dingen die problematisch zijn in een democratie", zegt hij.

Scheltiens wijst op een wantrouwen dat binnen het staatsapparaat leeft naar de regering-Sánchez, een minderheidsregering die bovendien wordt gedoogd door een deel van de Catalaanse politici die nu het slachtoffer werden van "Catalangate".