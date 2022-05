Winnaar van de Ultimas publieksprijs, achtervolgd door controverses: wie of wat is Tegenwind?

De Cultuurprijzen Vlaanderen bestaan al 20 jaar en zijn in 2017 omgedoopt tot de Ultimas. Winnaars in categorieën als podiumkunst, letteren, muziek of beeldende kunst worden bepaald door een vakjury, maar dit jaar werd voor het eerst ook een Ultimas publieksprijs uitgereikt.



De nieuwe prijs was bedoeld voor "personen en organisaties die je niet makkelijk in een Ultimas-categorie kunt onderbrengen", zoals "exposities, spektakelevents, lichtshows, festivals, city-events, tentoonstellingen, musicalvoorstellingen,…" Het brede publiek mocht naar believen zijn favoriete artiesten of cultureel evenement nomineren. Ook het aanduiden van de winnaar gebeurde via een onlinestemformulier.



De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de prijs waren nogal beknopt. Een nominatie was mogelijk voor alle "events, organisaties en personen die bijdragen aan de verbreding van de cultuur" en die in 2021 een breed publiek bereikten. De enige uitsluitingsgronden waren "schunnige content" en alles wat "een link heeft met een bepaalde politieke strekking of partij".



Dat leidde uiteindelijk tot een diverse lijst van meer dan 120 artiesten, evenementen en festivals. De onlangs overleden zanger Arno stond bijvoorbeeld op de lijst, net als Circus Ronaldo, podcast De Volksjury, Theatercollectief SKaGeN of het Film Festival Gent. Maar dus ook documentairereeks Tegenwind.