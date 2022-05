Nu de prijzen voor diesel en benzine al weken de pan uit swingen, zou de bus of de tram nemen meer dan ooit aanlokkelijk moeten zijn. Helaas ondervinden reizigers van De Lijn nog altijd dezelfde problemen die al jaren aanslepen: een gebrek aan informatie en stiptheid, gemiste aansluitingen of geschrapte ritten. "Terzake" nam de proef op de som in Antwerpen en het Waasland.