Tiense scouts dringend op zoek naar nieuwe lokalen: "We hebben te horen gekregen dat huurcontract afloopt"

"Dat we onze lokalen op zo een korte termijn zouden verliezen, daar hadden we niet op gerekend", zegt groepsleider Willem De Rycke. "We hebben niet veel nodig voor onze activiteiten, maar een goed lokaal is wel een must. We gaan nu samenzitten met het stadsbestuur om te zoeken naar een oplossing. En we krijgen ook veel steun van ouders die mee zoeken naar locaties of die geld willen inzamelen voor nieuwe lokalen."