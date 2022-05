Nu gokreclame ter discussie staat: is ook Nationale Loterij gokinstituut? "Nee", zegt topman, expert zet puntjes op de i

"De Nationale Loterij heeft vooral veel zogenoemde 'long-oddspelen', zoals de Lotto of Euromillions. Daarbij is de tijd tussen de inzet en weten of je wint vrij lang. Het risico op verslaving is veel groter bij de 'short-oddspelen', zoals online weddenschappen of casinospelen (daarbij weet je snel of je gewonnen hebt of niet en is de kans dus groter dat je meerdere keren na elkaar inzet, red.). Hoewel ik er geen fan van ben, moeten we dus ook niet direct alle mensen stigmatiseren die wekelijks hun Lottoformuliertje invullen."