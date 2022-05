Britse Queen geeft voor het eerst sinds 1963 verstek voor troonrede, prins Charles spreekt parlement toe

De Queen sukkelt al langer met haar gezondheid. Ze heeft de voorbije maanden al meermaals verplichtingen afgezegd. Volgens royaltywatcher Flip Feyten heeft de Queen last van een verrokken spier in haar rug, waardoor ze moeilijk kan stappen. "Wellicht wil ze niet in een rolstoel gezien worden", zegt hij.

Haar agenda is het laatste jaar enorm ingeperkt, maar ze werkt nog steeds. "Ze ondertekent nog altijd wetteksten, ze ontvangt nog mensen op Windsor Castle. Ze heeft nog wekelijkse videoconferenties met de premier. Geestelijk is er niets aan de hand, dat is heel duidelijk, maar ze kan zich moeilijk bewegen", zegt Feyten. "Het is een wonder dat ze tot vorig jaar zo'n drukke agenda had, dat was krankzinnig. Voor een 96-jarige doet ze nog heel veel."