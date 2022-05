Tsjechië volgt geschorst Rusland op in Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

De Mensenrechtenraad is een intergouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties. De raad is opgericht in 2006 en is de opvolger van de VN-Mensenrechtencommissie. De leden van de raad komen verschillende keren per jaar samen in Genève, in Zwitserland, om mensenrechten overal ter wereld te bespreken. De taak van de Mensenrechtenraad is om mensenrechten te beschermen en te versterken. De raad doet aanbevelingen over hoe dat het best kan gebeuren.