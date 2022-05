Eerbetoon voor Reinhilde Decleir en publieksprijs voor coronasceptici: dit zijn de winnaars van de Ultimas

De prijs voor beeldende kunsten is voor Kobe Matthys, een van de boegbeelden van State of the Arts, een platform dat de belangen van de culturele sector verdedigt. Matthys richtte in 1992 de Brusselse kunstpraktijk "Agentschap" op en speelt volgens de Ultima-jury een voortrekkersrol in de verniewing en groei van de kunst. "Agentschap" stelt een oneindige lijst samen van dingen die de twijfel doen rijzen over de tweedeling tussen natuur en cultuur.