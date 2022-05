Lange rij voor uitverkoop bloemen en planten Floraliën in Gent

Wie langskwam had een doel voor ogen. Er stond een koper van een woonzorgcentrum: "We willen nog late moederdagbloemen en iets om de leefruimtes op te fleuren." Een andere koper had de handen vol met "1 azalea, 2 hosta's, 2 geraniums en nog 2 planten waarvan ik de naam niet ken." Nog een klant keek uit naar de verkoop: "Ik zie graag planten en wil deze graag redden. Ik heb een rozemarijn, een hortensia, wat grassen en wat buitenplanten." Naast redding is ook plezier een reden om naar de uitverkoop te gaan: "Deze hortensia's bloeien een hele zomer tot het vriest, je hebt er lang plezier van en je steunt het goede doel, daarom koop ik hier."