Utexbel in Ronse krijgt anderhalf jaar om afvalwater properder te maken

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besliste om Utexbel in Ronse een proefvergunning toe te kennen van 18 maanden. De textielfabrikant - die in de streek zowat 950 mensen tewerk stelt - maakt onder meer camouflagekledij voor binnen- en buitenlandse legers. Een klein deel van het personeel werd getroffen door het stilleggen van de activiteit. Utexbel krijgt geen omgevingsvergunning voor onbepaalde duur of een vijfjarige vergunning om de actibviteiten te hervatten. maar het kan onder voorwaarden dus wel verder.

Zo komen er strikte lozingsnormen en moet het bedrijfsafvalwater afgevoerd worden naar een controle-inrichting die toelaat de kwaliteit en kwantiteit van het geloosde afvalwater te controleren. Er moet een stappenplan komen om haar waterinstallatie te verduurzamen. Demir spreekt van een "ultieme kans aan het bedrijf om voldoende inspanningen te leveren om hun lozingsproblematiek aan te pakken."