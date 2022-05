Veel leerlingen hebben nog geen plaats in middelbare school: "Toen ik dat hoorde, was ik keiverdrietig"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) erkent het probleem. Hij wijst erop dat sommige scholen nu eenmaal erg populair zijn. "Voor de korte termijn gaan we een beetje puzzelen zodat die kinderen terecht kunnen in een andere school, of toch ultiem in een school naar keuze omdat er andere leerlingen wegvallen", zegt hij. Op lange termijn wil de minister het plaatstekort oplossen door te investeren in nieuwe scholen of in de uitbreiding van bestaande scholen.