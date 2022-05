Vilvoorde geeft beginnende ondernemers kansen met het START.huis

"Het START.huis is een uitbreiding van het startersloket dat er al is in Vilvoorde", vertelt schepen Didier Cortois. "Bij het startersloket kunnen beginnende ondernemers informatie krijgen. Maar in een sterk groeiende stad als vilvoorde zijn er veel mensen met plannen en die willen we een duwtje in de rug geven, zowel jonge mensen als ondernemers die een andere richting uit willen. Onze stad is ook erg divers en we merken dat er veel barrières zijn rond het ondernemerschap en die willen we wegwerken met het START.huis."