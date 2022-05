Waar mag werfwater in Gent wel of niet in riool geloosd worden? Gents MilieuFront brengt het in kaart

Het Gents MilieuFront (GMF) maakte een kaart waarop je ziet waar werfwater wel of niet zal mogen geloosd worden in de riolen. Tegen de zomer komen er strengere regels over het bemalen van bouwwerven. Dat is om droogte tegen te gaan. Lozen van water in de riolering wordt onder meer verboden wanneer er een oppervlaktewater of hemelwaterafvoer is binnen 200 meter van de werf.