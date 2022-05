Schurft rukt op in Antwerpen: apothekers zitten zonder zalf, Tropisch Instituut biedt voorraden aan

Een sluitende verklaring voor de recente opmars van schurft in Vlaanderen, hebben de wetenschappers van het ITG niet. "Dat is een onderzoek op zichzelf waard. Je ziet wel dat de aandoening vaker voorkomt bij studenten die dicht bij elkaar op kot komen en slapen. Ook in een aantal asielcentra waar mensen dicht bij elkaar leven zien we dat de huidaandoening de ronde doet", zegt Van Den Broekce op Radio 2.