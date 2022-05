Wildkakker in winkelstraten aan kust krijgt celstraf met uitstel

Veel winkeliers en bewoners van enkele kustgemeenten kennen de zogenaamde "wildkakker" al langer. De man is 61 jaar en afkomstig uit het Brusselse. Sinds enkele jaren woont hij aan de kust maar het laatste anderhalf jaar was hij thuisloos. In Blankenberge werd hij verschillende keren betrapt toen hij op straat zijn behoefte deed, vooral in de winkelstraten. Later deed hij dat nog in Knokke-Heist, Koksijde en De Panne. Op 8 maart vond de onderzoeksrechter het welletjes en liet de man aanhouden.

Hij moest voor de rechtbank in Veurne verschijnen. "Hij doet vooral zijn grote en soms zijn kleine behoefte op straat, vlak voor uitstalramen van winkels en voor het oog van klanten, passanten en zelfs kinderen", sprak de procureur. "Daarom gaat het om openbare zedenschennis. Op 8 maart werd hij aan de kerk in De Panne betrapt toen hij openbaar dronken was. Toen de politie aankwam, zei de man dat hij moest plassen. De politie wilde hem naar de openbare toiletten begeleiden, maar hij weigerde. Hij plaste daar op straat en de politiemensen moesten opzij gaan." De man kreeg al eens 6 maanden cel voor zedenschennis voor gelijkaardige feiten.