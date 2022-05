K-popartiest AleXa wint Amerikaanse versie van Songfestival

Tijdens de eerste editie van American Song Contest namen artiesten uit alle 50 staten, 5 overzeese gebieden (de Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico, Amerikaans-Samoa, het eiland Guam en de eilandengroep Noordelijke Marianen) en de hoofdstad Washington DC het tegen elkaar op in de strijd om de titel "Best original song". De wedstrijd was te volgen op de commerciële zender NBC.