Zuurstof en brandstof produceren op de maan: het kan met stof en zonlicht, volgens onderzoekers in China

"In de nabije toekomst zullen we de snelle ontwikkeling van de bemanderuimtevaartindustrie zien", zei Yao. "Net zoals in het Zeilvaarttijdperk in de jaren 1600 honderden schepen de zee in gingen, zullen we het 'Ruimtetijdperk' betreden. Maar als we een grootschalig onderzoek van buitenaardse werelden willen uitvoeren, zullen we manieren moeten bedenken om de ladingen te verminderen, wat betekent dat we zo weinig mogelijk moeten rekenen op bevoorrading vanop de aarde en dat we in de plaats daarvan buitenaardse hulpbronnen zullen moeten gebruiken."



De studie van de onderzoekers van de Nanjing Universiteit, de Chinese universiteit van Hong Kong, de Chinese Academie voor Ruimtetechnologie en de Universiteit voor Wetenschap en Technologie van China in Hefei is gepubliceerd in het tijdschrift Joule. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van Cell Press.