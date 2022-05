1 op 6 Vlaams-Brabantse bedrijven betaalt facturen niet op tijd

"We merken dat het betaalgedrag tussen bedrijven onderling en tussen de overheid en de bedrijven er op vooruit is gegaan", vertelt Elke Tielemans van Unizo. "Ongeveer 70 procent van de uitgestuurde facturen wordt tijdig betaald, maar 1 op 10 wordt te laat of helemaal niet betaald. En in Vlaams-Brabant is dat zelfs 1 op 6."