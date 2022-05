In 7 jaar tijd werken 30 procent meer buitenlandse werknemers in onze zorgsector

In de zorgtekort zijn er veel knelpuntberoepen. Extra handen zijn dus zeker welkom. Zo ook in woonzorgcentrum Orelia Ter Beuken in Alsemberg waar 8 van de 52 werknemers van buitenlandse origine is. Directeur Peter Musch: "Vooral de situatie op vlak van verpleegkundigen is schrijnend. Vacatures blijven openstaan. Daarom namen we recent twee Indiase verpleegkundigen aan. Zij krijgen tweewekelijks taalcoaching, maar de taal blijft toch echt nog een barrière. Een groot verschil met o.a. onze Roemeense verpleegkundigen die uiteraard ook een andere nationaliteit hebben, maar doordat ze hier al jaren wonen de taal goed begrijpen en spreken."

De arbeidskrapte is een goede reden, maar meer diversiteit op de werkvloer zou sowieso goed zijn. Sabine Goossens van Acerta: "De behoefte om een afspiegeling te zijn van de maatschappij leeft bij veel zorginstellingen in de huidige tijdgeest. Als het personeelsbestand een betere afspiegeling is van de huidige bevolking, vergroot de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie. "



Daarom suggereert Acerta bedrijven om te werken aan hun inclusiviteit. Daarbij wordt gedacht aan het aanbieden van taallessen, het gebruiken van pictogrammen en het herverdelen van takenpakketten om buitenlandse werknemers makkelijker te integreren.