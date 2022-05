75-plussers gezocht die dialect spreken: "We willen onze databank met Vlaams-Brabantse en Limburgse dialecten aanvullen"

"We zoeken dialectsprekers die ouder zijn dan 75 en die altijd in dezelfde gemeente hebben gewoond. Liefst ook mensen van wie de ouders altijd in dezelfde gemeente zijn blijven wonen, en bij voorkeur ook de partner. Want dat zorgt voor meer dialectvastheid. Bij voorkeur zijn het ook laaggeschoolden en je moet natuurlijk ook graag praten. We zoeken ook mensen die de gesprekken wat kunnen leiden, want we merken dat dialectsprekers vaak in het algemeen Nederlands beginnen te praten als wij langskomen voor een opname."

De zoektocht is niet evident omdat er oudere mensen gevraagd worden: "Zo hadden we bijvoorbeeld een afspraak met een goede dialectspreker uit Gors-Opleeuw (Borgloon)", zegt projectcoördinator Lien Hellebaut. "Maar die is twee weken voor onze afspraak overleden, dus we moeten nu echt mensen vinden die het autenthieke dialect nog spreken want binnen enkele jaren zal dat nog veel moelijker zijn."

Wie zich kandidaat wel stellen kan mailen naar gcnd@ugent.be.