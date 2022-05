Loon, sfeer of reputatie? Hier houdt Belg rekening mee bij keuze voor werkgever

"Loon en voordelen" blijft veruit het belangrijkste criterium. En dat voor het zevende jaar op een rij. Plaats twee gaat naar "werksfeer’, drie is voor "werkzekerheid" en ook de "balans werk-privé" speelt bij veel Belgen mee in de keuze van hun werkgever. De top vier verschilt nauwelijks ten opzichte van het jaar voordien. Maar de "locatie van het bedrijf" is dit jaar wel iets belangrijker geworden ten opzichte van 2021. En dat is volgens Randstad eerder verrassend.