Opvallende eensgezindheid in Amerikaanse Congres: Huis zet licht op groen voor 40 miljard dollar extra hulp aan Oekraïne

Opvallend grote overeenstemming in het Amerikaanse Congres de afgelopen nacht: 368 leden van het Huis van Afgevaardigden hebben een groot, bijkomend hulppakket voor Oekraïne goedgekeurd. Slechts 57 Congresleden stemden tegen. De verwachting is daarom dat ook de Senaat, die donderdag over het pakket stemt, het voorstel in grote meerderheid zal aannemen. Daarna kan president Joe Biden het tot slot ondertekenen.

Het hulpplan gaat aanzienlijk verder dan de 33 miljard dollar die Biden oorspronkelijk had voorgesteld. Het totaal van de toegekende 40 miljard dollar komt neer op ruim 5 procent van het totale defensiebudget van de VS (782 miljard dollar).

“Het was ook nodig dat er extra fondsen kwamen,” duidt VRT NWS- Amerikacorrespondent Björn Soenens, “want het geld dat voorlopig was voorzien, is bijna op, zo zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anton Blinken.” In het huidige fonds zat “maar” 100 miljoen dollar, terwijl Oekraïne nog heel veel hulp nodig heeft om de komende maanden door te komen, merkt Soenens op.