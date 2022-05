Beelden tonen hoe Alexander Dean zijn ex-vriendin en haar grootouders overmeesterde

Toen Maïlys op de bewuste avond van 25 juli 2017 thuis kwam, besefte ze onmiddellijk dat er iemand in huis was. Via haar moeder, die op reis was, werden haar grootouders die in de buurt wonen verwittigd. Het meisje bleef wachten in de struiken, maar begon ondertussen wel te filmen. "Anders heb ik weer geen bewijs", hoor je haar op de video zeggen. Uiteindelijk ging ze samen met haar grootouders toch naar binnen.