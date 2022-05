Bekende activiste Pussy Riot ontvlucht Rusland

Alechina was in februari gearresteerd en in mei vrijgelaten. Daarna was ze onder toezicht geplaatst. Het was de zoveelste stap van de Russische overheid tegen een lid van de groep die uiterst kritisch is over de machthebbers in het Kremlin.

Alechina had eerder opgeroepen tot demonstraties voor een gevangengenomen tegenstander van het regime, Alexei Navalny. Ze ging kort daarna in hongerstaking. In 2012 kreeg ze twee jaar strafkamp omdat ze in een kerk met een zogeheten punkgebed had geprotesteerd tegen president Vladimir Poetin.

De Russische machthebbers plaatsten meerdere leden van Pussy Riot op een lijst van zogenoemde buitenlandse agenten om hen te intimideren en hun invloed te beperken, aldus de oppositie.

In principe speelt Pussy Riot op 20 mei in Het Depot in Leuven.