België trekt meer dan 27 miljoen euro uit op donorconferentie Syrië

Volgens Belgisch EU-ambassadeur Willem van de Voorde gaat er 20,5 miljoen euro van de Belgische bijdrage naar humanitaire organisaties die in Syrië zelf actief zijn. België voorziet ook flexibele financiering voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Commissie, zit de conferentie voor. "We moeten ervoor zorgen dat we de Syriërs niet vergeten en blijven aandringen op een vreedzaam Syrië", zo zei Borrell. Volgens de Spanjaard zal de EU in 2022 een miljard euro meer spenderen dan verwacht. In totaal gaat het dit jaar om 1,56 miljard euro, een bedrag dat ook volgend jaar zal worden toegewezen.

"Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat de toezeggingen voor internationale hulp op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar. De behoeften blijven enorm. Ook al zit Syrië wereldwijd niet meer in het nieuws, ook al wordt er minder over gepraat, we weten dat 90 procent van de Syriërs in armoede leeft. Bijna iedereen in Syrië leeft in armoede. 60 procent van de bevolking kampt met voedselonzekerheid (...) en de oorlog in Oekraïne zal de prijzen voor voeding en energie nog opdrijven, wat de situatie ter plaatse nog erger kan maken", aldus Borrell.

Aan de donorconferentie voor Syrië nemen de 27 EU-lidstaten deel. Op de conferentie komen ook de landen uit de omgeving van Syrië aan het woord, gaande van Jordanië en Libanon tot Turkije, Egypte en Irak.

De conferentie leverde in totaal een opbrengst van 6,4 miljard euro op. Europees commissaris Olivér Várheylyi maakte dinsdagavond bekend dat voor dit jaar 4,1 miljard euro is toegezegd, en voor volgend jaar 2,3 miljard. De EU en zijn lidstaten staan in voor 4,8 miljard euro.