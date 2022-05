Bart De Wever in #BelRiadh: "Als mensen uit twee gemeenschappen met elkaar naar bed gaan, zit het goed"

In het tweewekelijkse online-praatprogramma #BelRiadh gaat VRT-journalist Riadh Bahri in gesprek met jongeren over de maatschappelijke thema's die hen bezighouden. In deze aflevering werd gediscussieerd over de Vlaamse identiteit. Aanleiding was "De Stemming", een onderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard over hoe Vlamingen denken over dit thema.