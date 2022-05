Deurwaarder uit Oudenaarde moet zich verantwoorden omdat hij vrouw 700 euro te veel aanrekende

De vrouw in kwestie had 3 openstaande schulden bij de stad Oudenaarde: twee keer 75 euro en nog eens 7,08 euro. Omdat die bedragen niet betaald werden, stelde de stad een deurwaarder aan. Die moest de vrouw aanmanen om de 3 schulden af te lossen. Maar ook hij moet betaald worden, en dat gebeurt door dossierkosten aan te rekenen. "Maar daar liep het mis", zegt advocaat Hugo Vyls. "De deurwaarder heeft de onkosten 3 keer aangerekend. Per schuld maakte hij zogezegd een nieuw dossier aan, met een kost voor elk dossier. Maar die 3 kleine schulden konden makkelijk in 1 dossier gestoken worden. En zo kom je aan de buitensporige totaalkost van 1.200 euro, terwijl de vrouw er met zowat 500 euro van af had kunnen zijn."