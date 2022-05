Er komt één centraal meldpunt tegen mensenhandel

Payoke, PAG-ASA en Sürya zijn de drie centra voor slachtoffers van mensenhandel in ons land. Zij gaan voortaan samenwerken om dag en nacht bereikbaar te zijn. "Wij ijveren al langer om de aanmeldingen te centraliseren in een bekend meldpunt", zegt Klaus Vanhoutte van Payoke. "De eerstelijnsdiensten hebben niet altijd door dat er iets aan de hand is. En als er wel een vermoeden is, weten ze niet wat ze moeten doen. Via het meldpunt zal er snel doorverwezen kunnen worden naar gespecialiseerde diensten."