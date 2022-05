Erpe-Mere United mag onverwacht naar 2e afdeling maar moet nog op zoek naar tribune

Nu speelt de voetbalploeg op een kunstgrasveld in deelgemeente Bambrugge. Maar daar is er amper geschikte infrastructuur en dus moet de gemeente zich bij thuiswedstrijden een beetje behelpen en extra veiligheidsmaatregelen nemen. "Op de huidige locatie moeten we een plan uitschrijven over hoe we supporters op de meest veilige manier kunnen ontvangen", zegt de burgemeester.

In deelgemeente Mere komt op termijn een nieuwe tribune voor de club, al is niet zeker wanneer de bouw daarvan zal klaar zijn. "We hopen daar volgend jaar al te kunnen spelen, maar zolang er geen tribune staat zullen we wellicht meer politie moeten inzetten om alles in goede banen te leiden."