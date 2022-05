Europa wil onlinekindermisbruik bestrijden met nieuwe wetgeving: internetplatformen verplicht actie te ondernemen

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) die meewerkte aan de nieuwe wetgeving reageert strijdvaardig. "Het is hoog tijd dat de Europese Commissie eindelijk met doortastende wetgeving komt om online seksueel misbruik van kinderen aan te pakken", zegt ze.

"Europa is vandaag immers helaas de grootste host van online materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Pedofielen hebben vandaag vrij spel op ons ongereguleerde digitale Wilde Westen. Met deze wetgeving schept de EU een precedent als wereldleider en zal zij aanbieders van onlinediensten verplichten materiaal over seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden en te verwijderen, waardoor de EU een veiligere plaats voor kinderen wordt. Elk kind dat slachtoffer wordt van dergelijk misbruik is er één teveel. "

"Ik zal er alvast ook over waken dat er voldoende waarborgen zijn wat betreft de privacy van gebruikers. Ik ben ervan overtuigd dat we kindermisbruik kunnen bestrijden en tegelijk de privacy van gebruikers kunnen beschermen. Dat moet ons doel zijn."