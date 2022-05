Topman bij Moderna, bekend van coronavaccins, stapt al na 1 dag op en krijgt toch 700.000 dollar

Het Amerikaanse farmabedrijf Moderna - bij ons bekend van het mRNA-Covidvaccin - ziet zijn nieuwe financieel directeur Jorge Gomez al na één werkdag weer verdwijnen. De man dreigt namelijk in opspraak te komen, door een onderzoek naar financiële onregelmatigheden bij zijn vorige werkgever.

De 54-jarige Gomez krijgt als opzeggingsvergoeding een bedrag dat overeenkomt met een jaarloon, goed voor 700.000 dollar, of ruim 660.000 euro. Hij ziet wel af van zijn tekenpremie en andere bonussen.

Gomez kwam over van de Amerikaanse fabrikant van tandheelkundige apparatuur Dentsply Sirona. Dat bedrijf kondigde deze week een intern onderzoek aan naar mogelijke misstanden rond premies die betaald werden bij de verkoop van tandartsinstrumenten. Dat onderzoek had de grote baas van Dentsply al zijn job gekost. Gomez stapte op en ging aan de slag bij Moderna, maar lang heeft dat dus niet geduurd.