Provincie Vlaams-Brabant levert opnieuw geen vergunning af voor gascentrale in Vilvoorde

Engie/Electrabel diende in januari een nieuw dossier in, waarbij het rekening hield met de bezwaren van de minister. Volgens Demir had het bedrijf in de eerste versie van het dossier, die dus geweigerd werd, niet in detail aangegeven hoe het zijn ammoniak- en stikstofuitstoot zou verlagen. Engie/Electrabel betwist dat en zegt dat het die informatie in een bijlage bij het dossier had toegevoegd.