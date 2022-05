Geen buitenhuwelijken meer in Waarschoot door verhoogde PFAS-waarden in de grond

Sinds corona worden steeds meer huwelijken in openlucht gehouden. In Waarschoot, bij Lievegem, kon dat in het park achter het gemeentehuis. Maar in dat park zijn verhoogde waarden van de giftige stof PFAS aangetroffen. "Volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM worden de PFAS-normen op die plaats overschreden, dus dan moeten we consequent zijn: als we zeggen dat er geen kinderen meer mogen spelen in het park, moeten we er ook de buitenhuwelijken verbieden", zegt schepen Gerrit Van Brabandt (Open VLD).