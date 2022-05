Gents proefproject zoekt oplossing voor 16 mensen zonder papieren: vertrekken of legaal blijven

De stad wil met het project mensen uit het daklozencircuit halen, 14 mannen en 2 vrouwen zijn geselecteerd. Meer dan de helft verblijft al 5 jaar of langer in het Gentse zonder papieren. Het gaat om mensen uit Afghanistan, Algerije, Ghana, Iran, Nigeria, Togo, Tunesië en Rusland. Het is de bedoeling dat de deelnemers inzicht krijgen in welke verblijfsprocedures realistisch zijn of niet.