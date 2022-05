Gentse student-ondernemer valt in de prijzen met oude kleren waar ze een nieuwe collectie van maakt

Zoê(23) haalde het van de 8 andere genomineerden tijdens de finale in de Handelsbeurs in Gent. Met haar bedrijf Renée waarmee ze nog maar slechts twee jaar geupcyclede kledij maakt won ze nu de prijs. “Op dit moment is het nog wat aan het binnenkomen. Ik besef nog niet zo goed dat ik gewonnen heb. Het is een enorme eer om die titel in de wacht te mogen slepen.”

Naast een geldprijs van 1.000 euro, won De Cock ook een opleidingscheque bij Syntra Midden-Vlaanderen en een starterslidmaatschap met individuele begeleiding bij Unizo Oost-Vlaanderen. “Momenteel volg ik nog een postgraduaat ondernemen om mijzelf en mijn onderneming nog wat verder te ontwikkelen. Eind mei ben ik daarmee klaar waarna ik mij hopelijk volledig met Renée kan bezig houden.”