Hoe Van Quickenborne ministerraad passeerde om gokreclame te verbieden, is politiek "gevaarlijk en onverstandig" 

Devos wijst erop dat Van Quickenborne strikt juridisch niets verkeerd heeft gedaan. “Er is geen enkele grondwetsbepaling, wetsbepaling of ander KB dat zegt dat dit KB in de ministerraad besproken moet worden. Juridisch is dat helemaal juist, maar politiek klopt het niet.”

Gezien de positie van Bouchez had Van Quickenborne heel goed moeten beseffen dat deze kwestie heel wat discussie zou losmaken tussen de coalitiepartijen. “Je mag dat eigenlijk niet ontwijken door een coalitiepartner te omzeilen”, aldus Devos.

De professor waarschuwt er ook voor dat de demarche van Van Quickenborne ook een grote precedentwaarde kan hebben. Als je dit zou doortrekken, zouden alle ministers die iets willen regelen en waarvan ze weten dat er binnen de regering geen consensus over is, dit kunnen gaan regelen via KB’s. “Dan is de solidariteit binnen de regering weg en rest er alleen instabiliteit, zoals nu trouwens blijkt”, stelt Devos vast.