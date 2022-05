Finland en Zweden overwegen NAVO-lidmaatschap: hoe word je lid van het militaire bondgenootschap?

De voorbije decennia werden nog 18 andere landen lid. 4 tijdens de Koude Oorlog: Griekenland en Turkije in 1952, (toen nog) West-Duitsland in 1955 en Spanje in 1982. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de ontbinding van het Warschaupact, de oosterse tegenhanger van de NAVO, kwamen er eind jaren 90 en begin jaren 2000 ook verschillende oud-bondgenoten van Rusland bij. Het laatste land dat toetrad, was Noord-Macedonië, in maart 2020. De NAVO telt nu dus 30 lidstaten, afkomstig uit Noord-Amerika maar vooral Europa. Eén land, Turkije, ligt deels in Azië.



De kerngedachte van de NAVO is nauwe militaire samenwerking en collectieve verdediging. Als een van de lidstaten aangevallen wordt, worden in principe alle bondgenoten aangevallen en zal de NAVO dat land dus mee helpen verdedigen. (Bekijk ook de video "In 1 minuut: wat is de NAVO" onderaan in dit artikel.)